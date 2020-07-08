Alaşehir- Kiraz karayolu, heyelan nedeniyle 3 saat kapalı kaldı

<br>Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yağmur nedeniyle zemini yumuşayan tepelik alandan kopan kaya ve toprak parçaları, karayoluna düştü. Yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan AlaşehirKiraz karayolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.<br>Uluderbent Mahallesi'nde şiddetli yağmur sonrası, tepelik alanda zemini yumuşayan toprak ve kaya parçaları, AlaşehirKiraz karayoluna düştü. Saat 02.00'den itibaren yol, her iki yöne ulaşıma kapandı. Heyelan nedeniyle araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye, karayolu ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol, 3 saat sonra ulaşıma açıldı. Araç kuyruğu ise yol açılınca kısa sürede sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN <br>2020-07-08 11:37:30<br>
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