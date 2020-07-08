Akhisarspor için en kilit hafta

<br>AKHİSAR, (DHA) - TFF 1. Lig'de üst üste 3 galibiyetle son 2 maça direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan gerisinde Play-Off barajında giren Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, sezonun en kilit haftasında olduklarını söyledi. 7 takımın birden direkt Süper Lig iddiasının sürdüğü ligde bu hafta kendileri kümede kalmayı garantilemeye çalışan Boluspor'a konuk olurken BŞB Erzurumspor'un Play-Off ve ilk 2 iddiası için son kozlarını oynayan Altay deplasmanına çıkacağını hatırlatan Vural, "Kolay bir deplasmana çıkmayacağız. Diğer rakiplerimiz Karagümrük, Adana Demirspor ve Bursaspor'un da maçları kolay değil. Bu hafta alınacak sonuçlar düğümün çözülmesi için belirleyici olacak" dedi.<br>Yarışın bu hafta şekillenebileceğini belirten Vural, "Bizim hedefimiz öncelikle kalan maçlarda 2'de 2 yapıp 60 puana ulaşarak rakiplerimizin alacağı sonuçları beklemek" diye konuştu.<br>Balıkesirspor'la oynanan son maçta takımın Arnavut yıldızı Cikalleshi'yi kadroya almayıp Ümraniyespor ile İstanbulspor maçlarında galibiyet gollerini atan Bertuğ ve Ali Kaan'a ilk 11'de şans veren Yılmaz Vural, "Cikalleshi'yi dinlendirmek için değil formsuz olduğu için kadroya almadım. Kampa 26 kişi giriyoruz ama maç kadrosu 1 saat kala belli oluyor. Genç takım arkadaşları ondan daha iyi performans sergiledikleri için formayı hakettiler. Kadro dışı değil, kalan maçlarda formda bir Cikalleshi'ye ihtiyacımız olacak" şeklinde konuştu.<br>İyileşen Muhammet Reis'in takıma katılmasının beklendiği Akigo'da Alperen'in sakatlığı sürüyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)<br>2020-07-08 12:08:45<br>

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