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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyesi yaz spor etkinlikleri başlıyor

İHA

Turgutlu Belediyesinin çocuk ve gençlere yönelik hayata geçirdiği Yaz Spor Etkinlikleri başlıyor. Kayıtlar ise 9 Temmuz Perşembe gününden itibaren alınacak.

Turgutlu Belediyesi yaz spor etkinlikleri başlıyor

Turgutlu Belediyesinin çocuk ve gençlere yönelik hayata geçirdiği Yaz Spor Etkinlikleri başlıyor. Kayıtlar ise 9 Temmuz Perşembe gününden itibaren alınacak.
Yaz Spor Etkinlikleri projesi ile Turgutlulu çocuk ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlaması aynı zamanda yaz dönemini eğlenceli aktivitelerle geçirmeleri amaçlanıyor.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek
Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun etkinlik ve çalışmaların yapılacağı yaz spor etkinlikleri kapsamında aktiviteler Irlamaz Spor Vadisinde açık havada yapılacak.

Yaz spor etkinliklerinde beş farklı aktivite yer alacak
Irlamaz Spor Vadisinde düzenlenecek etkinliklerde 7 14 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik eğitim parkuru, atletizm, spor egzersizleri, temel spor branş etkinlikleri ve eğitsel oyunlar yer alacak. Yaz Spor Etkinliklerindeki tüm branşlarda katılımcıların kuvvet, sürat, dayanıklılık, denge, koordinasyon kazanmaları amaçlanıyor. Yaz spor etkinliklerine katılacak olan çocuk ve genç katılımcılara ise Turgutlu Belediyesi tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde servis imkanı da sağlanacak.

İlk kayıt tarihi 9 Temmuz Perşembe
Yaz spor etkinliklerine kayıtlar ise 9 Temmuz Perşembe gününden itibaren başlayacak. Kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katı ile 3. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne giderek veya 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayarak bilgi sahibi olabilecekler.
Yaz spor etkinliklerinin başlamasıyla ilgili konuşan Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Çocuk ile gençlerimizin yaz dönemi boyunca fiziksel, sosyal, kültürel açısında gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yaz spor etkinliklerimizi başlatıyoruz. Irlamaz Spor Vadisinde açık havada spor etkinliklerimizi gerçekleştirirken de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına oldukça dikkat edeceğiz, çalışmalarımızı bu kurallara göre yapacağız. Yine sosyal mesafe kurallarını gözeterek genç katılımcılarımıza servis imkanı sağlayacağız. Spora ilgi duyan, sporu hayatının bir parçası haline getirmek isteyen tüm çocuk ve gençlerimizi yaz spor etkinliklerimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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