Manisa FK’ya play-off maçları öncesinde motivasyon konuşması

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bu akşam gerçekleşen antrenman öncesinde sahaya inerek, 2028 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da oynanacak olan playoff maçları öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirerek moral verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan karar doğrultusunda 2. Lig ve 3. Liglerdeki şampiyonlar ve playoff oynayacak olan takımlar açıklandı. TFF 2. Lig Beyaz Grupta Samsunspor'un ardından 2. sırada bulunan Manisa FK da, 2028 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da oynanacak olan 1. Lig'e yükselecek 3. takımı belirleyecek olan playoff maçlarına katılmaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı.

Playoff maçları öncesinde teknik heyet ve futbolculara moral veren kulüp başkanı Mevlüt Aktan, “Şu anda her şeye yeniden başlıyoruz. Sizlere güvenimiz tam. Sizlerden bugünden itibaren sadece ve sadece playoff maçlarına konsantre olmanızı istiyoruz. Bu takım mutlaka hedefe ulaşacaktır. Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig’de mücadele etmeyi hak eden bir takımdır. İnşallah playoff maçlarında hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız” ifadelerini kullandı.



Akşam antrenmanıyla hazırlıklar devam etti

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla playoff hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Pas çalışmasının ardından antrenman kenar organizasyonuyla sona erdi.

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