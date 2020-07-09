Somaspor ilk yılında Play-Off'ta

SOMA, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'den geçen sezon seneler sonra profesyonel kategoriye dönen Somaspor, TFF 3'üncü Lig'deki ilk yılında Play-Off heyecanı yaşayacak. Ligde 3'üncü Grup'ta sezona koronavirüs salgınıyla ara verilmeden önce topladığı 45 puanla aynı puandaki Pazarspor'un genel averajla üzerinde ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, Futbol Federasyonu'nun açıkladığı son karara göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off maçlarında 2'nci Lig'i kovalayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2020-07-09 11:49:34
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