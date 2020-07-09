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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisaspor sahaya çıkmadan düştü

DHA

Manisaspor sahaya çıkmadan düştü


MANİSA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor, Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta duran sezonu tescil kararıyla, kalan 6 maça çıkmadan lige mendil salladı. Bu sezon çıktığı 28 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 24 yenilgi alan, 6 puanı da eski yabancılarından Iwanski'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından silinen siyah-beyazlılar puansız olarak ligi tamamladı. Ağır borç yükü ve transfer yasaklarıyla 1'inci Lig'den düşmeye başlayıp üst üste üçüncü kez küme düşen Manisaspor, 36 yıl sonra amatör kategoriye döndü. Ege temsilcisi bir dönem Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin gibi yıldızların bulunduğu kadrosuyla Süper Lig'de yer almıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-07-09 13:43:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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