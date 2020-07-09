Tarihi okulun yıkımına başlandı

Turgutlu'da 1939 yılında yapılan Samiye Nuri Sevil İlkokulunun yıkımına başlandı. Okulun depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verildiği bildirildi.

Manisa'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 12 ilçedeki 29 okul binasının yıkım çalışmaları başladı. 14 Şubat 2020 tarihinde Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde okullara yönelik hazırlanan deprem risk analiz raporuna göre, il genelinde fay hattı üzerinde bulunan ve öğrenci güvenliği açısından depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 29 okul için yıkım kararı alınmıştı.

Alınan bu karar sonrasında Manisa'da yıkım çalışmaları bugün itibariyle Turgutlu ilçesinde başladı.

Turgutlu'da yıkım kararı alınan Samiye Nuri Sevil İlkokulu A ve B bloklarının yıkım çalışmaları başlarken, Cumhuriyet İlkokulunun A, B ve C bloklarının ise önümüzdeki günlerde yıkılacağı öğrenildi.

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