Köprüden geçmeye çalışan traktör dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde köprüden geçmek isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör dereye devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tabanlar Mahalle yolunda 10 H 1934 plakalı traktörle seyir halinde olan Recep Doğan (53) dere üzerindeki köprüdeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan traktör dereye devrildi. Traktör sürücüsü Doğan ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Y. (54) traktörün altında kaldı. Kaza yerine İtfaiye AKS kurtarma ekipleri ile jandarma sevk edildi. Traktör altında kalan sürücü Recep Doğan olay yerinde hayatını kaybederken Ahmet Y. sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın cansız bedeni ise traktörün altından kaldırılarak Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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