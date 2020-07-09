Manisa FK’da play-off hazırlıkları devam ediyor

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TFF 2. Lig’den 1. Lig’e yükselebilmek için playoff maçlarına çıkacak olan Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarını, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürüyor.

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla playoff mücadelesinde karşılaşacağı İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Dayanıklılık koşusunun ardından antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

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