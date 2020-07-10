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Başkan Bilgin'den Vali Karadeniz’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

İHA

Başkan Bilgin'den Vali Karadeniz’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa'da kısa süre önce göreve başlayan Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Başkan Bilgin, Saruhanlı Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla ilgili Vali Karadeniz’e bilgi verdi.
Vali Karadeniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Bilgin’e teşekkür etti.

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