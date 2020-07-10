Ataseven’den Vali Karadeniz’e ziyaret

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İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarından bahsetti.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla Manisa Valiliğine atanan Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret ederek, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karadeniz, Ataseven’e çalışmalarında başarılar dilerken, Ataseven de Vali Karadeniz’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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