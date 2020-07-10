Domateslerdeki ‘Mildiyö’ hastalığına karşı ilaçlama tavsiyesi

Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, domates yetiştirilen alanlarda inceleme yaptı. Yapılan denetimlerde hastalık risklerinin artacağı dikkate alınarak, üreticilere hastalıklarla ilgili bilgiler verilerek ilaçlama yapılması tavsiyesinde bulunuldu.

Üretimin sezonlarında çalışmalarına hız veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, domates yetiştirilen alanlarla inceleme yaptı. Teknik personeller tarafından yapılan incelemelerde meteorolojik verilere göre sebze tarlalarında hastalık risklerinin artacağı dikkate alınarak, domates yetiştiricilerine bilgilendirmeler yapıldı. Domates yetiştiricilerinin Mildiyö ve bakteriyel hastalıklara karşı sistemik ve ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapması tavsiye edildi.

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