Manisa'da, piliç kesimhanesinde yangın



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 160 kişinin çalıştığı piliç kesimhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiden 2'sine, ambulansta müdahale edilirken, 1'i ise hastaneye kaldırıldı.

İzmirAnkara yolundaki piliç kesimhanesinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, paketleme bölümünde kaynak yapılırken sandviç panellerin tutuşması sonucu çıkan yangında alevlerin amonyak tankerine de sıçraması korkuttu. Tesisten yükselen dumanları fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 8 itfaiye aracı ile ekipler sevk edildi. Alevlere müdahaleye başlanırken, jandarma ekipleri de kesimhanede güvenlik önlemi aldı. Kesimhane tahliye edilirken, işçiler de servisle evlerine gönderildi. Dumandan etkilenen işçilerden 1'i, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, 2'sine ise ambulansta müdahale edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tesiste hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-07-10 16:49:10



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