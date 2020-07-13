Turgutluspor'da hataya yer yok



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 20-28 Temmuz'da Antalya'da yapılacak Play-Off maçlarına hazırlanan Turgutluspor, yarı finaldeki rakibi Esenler Erokspor'a odaklandı. Kırmızı-siyahlılar, finallere az bir süre kala antrenman temposunu artırırken, teknik direktör Cüneyt Biçer, 2'nci Lig yolunda oyuncularını hata yapmamaları konusunda uyarıyor. Antrenmanlarda her oyuncusuyla yakından ilgilenen deneyimli teknik adam, hata yapıldığı zaman tepkisini de dile getiriyor.

Oyuncularının istekli ve hırslı oluşundan mutluluk duyduğunu belirten Cüneyt Biçer, "Artık Play-Off havasına girdik. Hedefimiz belli. 2 maçı da kazanarak 2'nci Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz. Dönüşü olmayan maçlar bizi bekliyor. Hataları ortadan kaldırmalıyız. En ufak hata bizi başarısızlığa götürebilir. Oyuncuların bu süreçte motivasyonlarını hep en üst düzeyde tutmalarını istiyorum" dedi. Öte yandan Biçer, kulübe gönül verenlerden takıma destek olmalarını istedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2020-07-13 14:12:43



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