Gökhan Aydın, Manisa BBSK'da

Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1995 doğumlu skorer guard Gökhan Aydın'ı transfer etti.
Türkiye Basketbol Ligi 20202021 sezonu öncesinde kadrosunu şekillendiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, önemli bir ismi daha kadrosuna dahil etti. 1.91 uzunluğundaki genç oyuncu, geçtiğimiz sezon TBL'de Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması altında 27 maça çıktı. Ortalama 30.3 dakika ile oynayan Gökhan Aydın, bu sürede 10.5 sayı, 4.3 ribaund, 2.6 asist istatistiklerini yakaladı. 25 yaşındaki skorer guard, TOFAŞ altyapısından yetiştikten sonra Balıkesir Basketbol, Finalspor, İstanbulspor, Bursaspor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.