Büyükşehir, engelli adamın akülü sandalye talebini karşıladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını bildiren Lütfü Zencirli’nin talebi de yerine getirildi. Akülü tekerlekli sandalyesini teslim alan Zencirli, desteği nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Engelli vatandaşların sosyal hayata kolayca karışmasını sağlamak amacıyla desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına da hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Bu bağlamda merkez Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesinde yaşayan Lütfü Zencirli’nin akülü tekerlekli sandalye isteği de yerine getirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kendisine ulaştırılan akülü tekerlekli sandalyesini teslim alan Zencirli, desteği nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.