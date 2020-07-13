Manisa FK’da hazırlıklar devam ediyor

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2. Lig’den 1. Lig’e yükselme playoff turunda İnegölspor’la karşılaşacak olan Manisa FK’da hazırlıklar Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde devam ediyor.

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Antalya’da oynayacağı playoff maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Dar alanda oyunun ardından antrenman, taktiksel oyunla sona erdi.

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