Sarıgöl’de üzüm hasadına başlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2020 yılı üzüm hasadına erkence tür olan Trakya İlkeren türü üzümle başlandı.

Sarıgöl ve çevresinde yetiştirilen çekirdekli ve çekirdeksiz sofralık üzüm türlerinden olan Trakya İlkeren’de hasat başladı. Sarıgöl Bahadırlar Mahallesinden üzüm üreticisi Orhan Uç, 18 dekarlık üzüm bağının tamamını erkence sofralık türü olan Trakya İlkeren yetiştirdi. Üzümlerin erken ermesi nedeniyle kilosu 3.5 TL’den satılırken, üzümler alıcı tüccar tarafından Ege Bölgesinin çeşitli yerlerine günü birlik gönderilmeye başlandı.

Üzüm üreticisi Orhan Uç, erken üzüm satmanın sevincini yaşadığını belirterek,"Sarıgöl’de erkence türü üzümlerden olan Trakya ilkeren yetiştirdim. Erken üzüm sattım. Masrafı az olmakta. Ayrıca önümüzdeki günlerde süperyol üzümlerin kesimleri de başlayacak." dedi.



"Sarıgöl’de temmuz ayında hasat başlar"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl’de 113 bin dekarlık alanda dokuz çeşit üzümün yetiştiğine dikkat çekerek, "Sarıgöl’de üzüm sezonu başladı. Sezonumuz aralık ayına kadar devam edecek. Özellikle Sultaniye üzüm ağırlıkta olacak." dedi.

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