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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaşımda denetimler hız kesmiyor

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli seyahat edebilmesi için, il genelinde servis araçlarına yönelik denetimlerini etkin bir şekilde sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanırken, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi.

Ulaşımda denetimler hız kesmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli seyahat edebilmesi için, il genelinde servis araçlarına yönelik denetimlerini etkin bir şekilde sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanırken, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Zabıta Ekipleri, il genelinde servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, vatandaşların kaliteli ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için servis araçları A’dan Z’ye denetlenirken, güzergâh dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı. Öte yandan, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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