Recep Doğrusöz, Manisa BBSK'ya katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon TBL takımlarından Petkimspor forması giyen Recep Doğrusöz ile anlaştı. Doğrusöz, 20202021 sezonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, TBL'nin önemli şutör guardlarından Recep Doğrusöz ile anlaştı. 1.92 boyundaki oyuncu; daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Acıbadem, Türk Telekom, Bursaspor ve Petkimspor formalarını giymişti. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında mevcut haliyle tescil edilen 20192020 sezonunda Petkim Spor ile 30 maça çıkan Doğrusöz, 24.57 dakika, 9.83 sayı, 2.87 asist, 2.33 ribaund istatistikleri ile ligi tamamlamıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.