15 Temmuz öncesi şehitliklerde hassas çalışma

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki şehitliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde temizlik çalışması yaptı. Hassasiyetle yürütülen çalışmada, şehitlerin kabirleri titizlikle temizlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde il genelinde bulunan şehitliklerimizde ve şehit mezarlarında temizlik çalışması yaptı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmalarında şehitlerin kabirleri etkinlik programında yer alan ziyaretlere hazır hale getirildi. Şehitlerin mezarları tek tek temizlenirken, çalışmalar hassasiyetle sürdürüldü.

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