Firari FETÖ'cü eski polis Salihli'de yakalandı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru A.E. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, A.E´nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.E´yi saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2020-07-14 20:19:50
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