Manisa FK Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı

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TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme playoff turu maçları oynayacak olan Manisa FK, Manisa'daki hazırlık dönemini dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Antalya’da oynayacağı playoff maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Koordinasyon çalışmasının ardından antrenman, taktik oyunla sona erdi. Bugün karayoluyla Antalya’ya hareket edecek olan takım, Antalya’da kampa girerek hazırlıklarına devam edecek.

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