Şehzadeler İlçe Milli Eğitimden iki yeni kitap

Manisa’da Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Her şey çocuklarımız için' sloganıyla yeni kitaplar çıkarmaya devam ediyor. Müdürlük tarafından 'Aranızdayım, Yanımda mısınız?' ve 'İçindeki Güç: Özgüven' isimli iki kitap hazırlandı.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Aranızdayım, yanımda mısınız?' isimli kitap, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim boyutunda aile ve öğretmene düşen sorumluluklar, özel gereksinim tür ve çeşitleri, hangi eğitim ortamlarından faydalandıkları gibi konuları ele alıyor. 'İçindeki güç: Özgüven' kitabında ise kendini tanıyan, sınırlarını ve hedeflerini bilen, sosyal ve duygusal farkındalığı yüksek bireylerin yetişmesinde kilit rol oynayan özgüven kavramı ela alınıyor. Müdürlük tarafından daha önce de 'Gençlerle iletişim', 'Ergenleri anlama ve çözüm kılavuzu', 'Bir hikayem var 2019' kitaplarını hazırlamıştı. Müdürlük tarafından hazırlanan Şehzade Dergisinin de 4. sayısı çıkarıldı.

Hazırlanan kitaplarla ilgili açıklama yapan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, “Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Salgın boyunca üstün fedakarlık ve özveri ile görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu personellerimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Gerek 'Vefa destek' gruplarında görev alan, gerek psikososyal destek hizmetleri süresince mesai mefhumu gözetmeksizin gayret gösteren, gerek 112 acil destek ekiplerine yardıma koşan eğitim camiamızın neferleri, salgın boyunca ihtiyaç duyulan her alanda milletimize hizmet etmekten onur duymuş ve bizleri yeniden gururlandırmıştır. Tüm bu çalışmalarla eş zamanlı biçimde eğitsel faaliyetlerimiz devam etmiş, interaktif öğrenme araçları vasıtasıyla öğrencilerimize ulaşan öğretmenlerimiz eğitsel ve psikolojik destekleriyle çocuklarımızı yalnız bırakmamıştır. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de salgın süresince verimliliği sağlamak ve arttırmak adına çalışmalarımıza devam ettik ve tüm paydaşlarımız için çeşitli faaliyetler hazırladık.” dedi.

Eğitsel faaliyetlerde tüm paydaşlarla birlikte hareket etmenin önemli olduğunu açıklayan Ermiş, “Göreve başladığımız ilk günden itibaren üzerinde durduğumuz ve altını çizmekten vazgeçmeyeceğimiz husus, eğitsel faaliyetlerimizin tüm paydaşlar bir arada olmadıkça istenilen seviyeye ulaşamayacağıydı. Tüm paydaşları tek potada birleştiren bu mekanizmanın temel unsurları olan okul, aile ve çocuklara yönelik faaliyetlerimiz salgın süresince de devam etti. Çevrimiçi eğitimler yoluyla öğretmenlerimize çeşitli alanlarda eğitimler düzenledik. Yüzlerce öğretmenimizin faydalandığı bu eğitimler vasıtasıyla öğretmenlerimiz kişisel gelişim yolculuklarına salgın boyunca devam etti. Gerek süreli yayınlarımız, gerek eğitim seminerlerimiz, gerek akademik çalışmalarımız, gerekse müdürlüğümüzce hazırlanan kitaplarımız eliyle durmaksızın devam eden eğitsel destek faaliyetlerimize iki yeni çalışma daha eklendi. Müdürlüğümüz Özel Eğitim Bürosu koordinasyonunda, Rehberlik ve Araştırma Merkezimizin hazırlamış olduğu iki yeni eseri eğitim ailemize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha önce beğeniye sunduğumuz ve yoğun bir şekilde olumlu dönütler aldığımız eserlerimize yenilerini eklemenin vermiş olduğu heyecan ve mutluluğun bu eserlerimizde de süreceğine, öğrenci ve velilerimizin çalışmalarımıza büyük teveccüh göstereceğine inancımız tamdır." dedi.

İki yeni kitabın özelliklerden bahseden Ermiş, “Eserlerimizden ilki özel gereksinimli öğrencilerimizin aileleri ve meslektaşlarımıza rehberlik edeceğine inandığımız bir kitap olan 'Aranızdayım, yanımda mısınız?'. Bu kitabımızda, özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitim boyutunda aile ve öğretmene düşen sorumluluklar, özel gereksinim tür ve çeşitleri, hangi eğitim ortamlarından faydalandıkları gibi konular yer almaktadır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz için önemli bir rehber olacağı kanaatini taşıdığımız bir diğer kitabımıza 'İçindeki güç: Özgüven' ismini verdik. Özgüven; doğuştan getirdiğimiz bir kişilik özelliği olmayıp çevremiz, geçmiş yaşantılarımız ve etkileşimlerimiz vasıtasıyla şekillenen benlik algısı ve üretkenliğin önemli unsurlarından biridir. Kendini tanıyan, sınırlarını ve hedeflerini bilen, sosyal ve duygusal farkındalığı yüksek bireylerin yetişmesinde kilit rol oynayan özgüven kavramını ele aldığımız bu eserimizin bir başucu kitabı olacağını düşünmekteyiz. Thomas A. Edison’un söylediği ve düsturumuz haline getirdiğimiz, 'Meşgul olmak her zaman gerçek iş yapmak demek değildir. Bir işin hedefi üretmek veya başarmaktır. Bu iki sonuç için de düşünmek, sistem, planlamak, zeka, dürüst bir hedef ve terleme gerekir. Yapıyor gibi olmak yapmak değildir.' sözünün doğruluğunu salgın süresince bir kez daha anlamış olduk. Maarif ailemizin her üyesi üretmeye ve başarmaya mecburdur. Üretmeye ve başarmaya emin adımlarla ilerlemekten başka yolumuz yoktur. Biliyoruz ki üreten insan kendini, üretmeyen ise başkalarını tüketir. Milletçe zor zamanlardan geçtiğimiz salgın günlerinde hastalarımıza şifalar, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımıza kolaylıklar ve eğitim camiamıza üretim ve başarı yolculuklarında muvaffakiyetler diliyorum." diye konuştu.

