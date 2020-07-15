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Sela okuduğu için darp edilen müezzin: “Çok şükür Ayasofya’nın da açıldığını gördük” Vali Karadeniz’den 15 Temmuz’da İzmir’de darp edilen müezzine ziyaret 15 Temmuz gazisi müezzin Mehmet Kuzgun: “Seladan, ezandan rahatsız olan vatan hainleri bizi susturmaya çalıştılar ama biz kanımızın son damlasını kadar vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için hazır olduğumuzu gösterdik” Manisa Valisi Yaşar Karadeniz: “Son 50 yılda ülke olarak yaşadığımız terör olayları bu konuda bizi iç dinamizmimizi güçlü ve ayakta tuttu”

İHA

– Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun'u Manisa'daki evinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kuzgun, "Çok şükür ki Ayasofya'nın da açıldığını gördük. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ayağına taş değdirmesin" dedi.

Sela okuduğu için darp edilen müezzin: “Çok şükür Ayasofya’nın da açıldığını gördük” Vali Karadeniz’den 15 Temmuz’da İzmir’de darp edilen müezzine ziyaret 15 Temmuz gazisi müezzin Mehmet Kuzgun: “Seladan, ezandan rahatsız olan vatan hainleri bizi susturmaya çalıştılar ama biz kanımızın son damlasını kadar vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için hazır olduğumuzu gösterdik” Manisa Valisi Yaşar Karadeniz: “Son 50 yılda ülke olarak yaşadığımız terör olayları bu konuda bizi iç dinamizmimizi güçlü ve ayakta tuttu”

– Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun’u Manisa’daki evinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kuzgun, “Çok şükür ki Ayasofya’nın da açıldığını gördük. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ayağına taş değdirmesin” dedi.
Vali Yaşar Karadeniz, FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen ve sonrasında devlet övünç madalyası ve gazilik beratı alan emekli müezzin Mehmet Kuzgun’u, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde evinde ziyaret ederek, Kurani Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Vali Karadeniz’e Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök eşlik etti. Ziyarette, 15 Temmuz ve tüm şehitler anılarak, dua edildi. Ardından emekli müezzin Kuzgun, yaşadığı o kara geceyi Manisa protokol üyelerine anlatarak, bir daha öyle bir günün yaşanmamasını temenni etti. Ziyarette konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında herkes bulunduğu pozisyonda bu teşebbüs başarısızlığa uğratmak için çaba ve gayret içindeydiler. O gece halkımızın coşkusunu ve direnç gücünü arttırmak için Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatlarıyla tüm camilerimizde sela okundu. Bu sela okunması sebebiyle bazı din görevlilerimiz saldırıya uğradılar. Bugün de burada bu şekilde gazi olan kardeşimizin yanındayız. O gece gerçekten herkes vatan aşkını millet aşkını, bayrak aşkını, kendilerinden daha öte tutmasalardı belki bu teşebbüsü engelleyemezdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla herkes bu konuda üzerine düşeni yaptı. Aslında bu konuda hem bizim kendi tarihimiz hem de son dönemde bölgede yaşanan olaylar; Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın devlet, vatan ve bayrak konusundaki hassasiyetini en üst düzeyde tutmaya alıştırdı. Son 50 yılda ülke olarak yaşadığımız terör olayları bu konuda bizi iç dinamizmimizi güçlü ve ayakta tuttu. Biz bu mücadeleyi yıllardır sürdürüyoruz. 15 Temmuz bunun ayaklarından birisiydi. Şunu unutmayacağız ki biz bu direncimizi ve bu bilincimizi hep ayakta tutmak zorundayız. O gece başarısızlığa uğrayanlar hala kendilerine ümit veren ve kendilerini besleyen emperyal güçlerin talimatları altındalar. Bu güçler ‘Lozan’la verdiğimizi bir gün alacağız’ beklentisinden hiç vazgeçmediler. Biz de bu bilincimizi ve direncimizi hiç kaybetmeden Lozan’la aldıklarımızı geri vermeyeceğiz hatta bu ülkemizi, vatanımızı hep ileriye güçlü kalkınmış bir ülke haline getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

"Çok şükür ki Ayasofya’nın da açıldığını gördük"
15 Temmuz gecesi sela okuduğu için darbedilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun da ziyaretlerinden dolayı Manisa protokolüne teşekkür ederek, “15 Temmuz gazisi olarak bu ziyaretten dolayı şeref duydum. Cenabı Allah, milletimize ve ümmetimize bir daha böyle 15 Temmuz gibi acıları göstermesin. 15 Temmuz günü bizi sela okuduğumuz için darp ettiler. Seladan, ezandan rahatsız olan vatan hainleri bizi susturmaya çalıştılar ama biz kanımızın son damlasını kadar vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için hazır olduğumuzu gösterdik. Çok şükür ki Ayasofya’nın da açıldığını gördük. Cumhurbaşkanımız, Reisimizden Allah razı olsun, ayağına taş değdirmesin. İnşallah Allah bize Mescidi Aksa’nın da sürekli açılmasını nasip eder” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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