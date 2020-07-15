Şehitler için fidan diktiler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği tarafından Manisa genelinde 251 okula şehitler anısına fidan dikimi yapıldı.

251 şehidin her birinin adını taşıyan fidanlardan Alaşehir ilçesine 10 okula 10 şehidin adına fidan dikimi gerçekleştirildi. Alaşehir İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde protokolün katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim töreninde konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Şehitlerimiz için düzenlenen etkinlikler kapsamında valiliğimiz tarafından il genelinde 251 ağaç dikimi gerçekleştirildi. Bunlardan 10 tanesi ilçemizde belirlediğimiz 10 okul bahçesine diktik." dedi.

15 Temmuz kutlama etkinlikleri kapsamında ayrıca şehitlikte düzenlenen törende tüm şehitler okunan dualarla anıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda da şehitlik sergisi açıldı. Törenlere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Kıd. Albay Ali İsmail Elalmış, Cumhuriyet Başsavcı vekili Yusuf Ekti ve vatandaşlar katıldı.

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