Manisa FK’nın Antalya kampı başladı

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Manisa FK, TFF 2. Lig’den 1. Lig’e yükselme playoff maçında karşılaşacağı İnegölspor karşılaşması için Antalya’da kampa girdi.

2028 Temmuz tarihlerinde Antalya’da oynanacak olan playoff maçları öncesinde geri sayımı başlatan Manisa Futbol Kulübü bu akşam Antalya’da kampa girdi. Siyah Beyazlı ekip, Antalya’da Susesi Otel’in sahasında bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, yenileme koşusuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından antrenman, 5’e 2 oyunla sona erdi.

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