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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selendi’de 15 Temmuz Gecesi yüzlerce kişi meydandaydı

İHA

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşlısından gencine Demokrasi Meydanında toplanan halk, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını bir kez daha gösterdi.

Selendi’de 15 Temmuz Gecesi yüzlerce kişi meydandaydı

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşlısından gencine Demokrasi Meydanında toplanan halk, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını bir kez daha gösterdi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi meydanında gerçekleşen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı günün anlamıyla ilgili bir konuşma yaptı. Kaymakam Atak konuşmasında, "Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün darbe kalkışması ihanet ve işgal girişiminin bertaraf edilmesinin 4. yıldönümünde güzel ilçemiz Selendi’mizde unutulmasına, unutturulmasına ve ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına milli hafızalarımızı canlı tutmak için huzurunuzda bulunmaktayım. Dinimizin, devletimizin ve milletimizin düşmanı elebaşı Pensilvanya’daki teröristin olduğu, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz’da işgal ve isyan ile darbe kalkışmasının tarihin çöplüğün gömülüşünün 4. yıldönümü dolayısıyla devletimizce ilan edilen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü’nü anma etkinlikleri çerçevesinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz milletin zaferidir, milli iradenin zaferidir, hakla batılın savaşı sonucunda hakkın galip gelmesidir ve demokrasinin zaferidir. Bu aziz millet çok darbe gördü. Başbakanını idam sehpasında kaybetti. 15 Temmuz 2016’da ise binlerce asker ve yüzlerce uçak, helikopter ve zırhlı araçlarla darbeye kalkıştılar. Cumhurbaşkanlığı külliyesi, TBMM, özel harekat daire başkanlığı, MİT, genelkurmay başkanlığı ve binlerce vatandaşın üzerine ateş yağdırmak suretiyle Türkiye’yi bölmeye ve işgal etmeye çalıştılar. Lakin peygamber duasına mazhar olmuş büyük milletimiz salaları susturan darbelerden, darbeleri susturan salalarla medeniyet tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. FETÖ ve tetikçileri peygamber ocağı kahraman ordumuzun ay yıldızlı üniforması altına gizlenerek milletin parasıyla alınan silahları alçakça millete çevirmekten bir an tereddüt etmemişlerdir. 249 şehidimiz, 2193 gazimiz olmuştur. Allah şehitlerimiz ve gazilerimizden razı olsun. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar, yakınlarına sabrı cemil ihsan etsin. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınları bizlere emanettir. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti darbeye karşı şehir meydanlarına, hava alanlarına çağırmasıyla 81 milyon büyük Türk milleti ordusuyla, polisiyle, yaşlısıyla, genciyle, doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle, bir ve beraber olarak FETÖ terör örgütünün 50 yıllık ihanet ve işgal girişimini Allah’ın inayeti ve yardımıyla 24 saatte yerle bir etmiştir. Çanakkale savaşında düşmanla Mehmetçik arasındaki mesafe 8 metre idi, tekbir getirerek, Kur'anı Kerim okuyarak, yedi düveli Çanakkale’de yıkan iman ve ruh 15 Temmuz'da da tanklara sıfır metrede tekbir getirerek ve Kur'anı Kerim okuyup müdahale ederek FETÖ terör örgütünü yenmişlerdir. Bu kadar yüksek iman ve vatan sevgisine sahip büyük Türk milletinin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. FETÖ terör örgütünün yıllardır dinimize, devletimize ve milletimize düşmanlık yapan PKK terör örgütüyle olan inanç ve kan kardeşliği de apaçık ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz göstermiştir ki, hiçbir terör örgütü birliğimizi ve beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Artık büyük milletimiz iradesine sahip çıkmaktadır. Rabbim milletimizi böldürtmesin, ay yıldızlı şanlı mübarek Bayrağımızı indirtmesin, vatanımızı işgal ettirtmesin, ezanlarımızı dindirtmesin, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet yaşasın, Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 249 şehidimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazi ve şehitlerimize minnet duygularımı sunuyorum. Tekrar 15 Temmuzların yaşanmaması temennisiyle, şahsım ve ilçem adına bu güzide topluluğa 15 Temmuz’un seneyi devriyesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." dedi.
Kaymakam Atak'ın ardından Belediye Başkanı Nurullah Savaş da kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur'anı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar okundu. Hain darbe girişimi ile ilgili sinevizyon gösterileri sunuldu. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde yekvücut olup ülkeyi FETÖ'nün örgütü ve dış mihraklara karşı canları pahasına nasıl savunduklarını gösteren sinevizyon gösterisi sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da programda naklen takip edildi. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam eden programda saatler 00.13’ü gösterdiğinde salalar okundu. İlçe Müftüsü tarafından yapılan duanın ardından sabah namazına kadar devam eden nöbet ile sona erdi. İlçe Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve diğer protokol üyeleri gündüz programında 1993 yılında şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen’in Terziler Mahallesinde ikamet eden annesi Cemile Çimen’i ziyaret ederken, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde Selendi'de 10 okulda 15 Temmuz Şehitlerin adını taşıyan 10 ağaç dikimi gerçekleşti. Kaymakam Can Atak 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu hainler tarafından Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda Şehit edilen Polis Memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerden Mehmet Oruç’un adının verildiği ağacı 3 Eylül Ortaokulu bahçesine dikimini yaptı.
Programa Selendi Kaymakamı Can Atak, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutan vekili Yusuf Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, İYİ Parti İlçe Başkanı İlhan Türk, daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile Selendililer katıldı.

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