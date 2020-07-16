Manisa'ya şehit ateşi düştü

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Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)VAN'da düşen keşif uçağında şehit olan özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın (30) acı haberi, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Görev uçuşu yapan insanlı keşif uçağı, dün Van Gevaş'ta bulunan Artos Dağı'na çarparak, kırıma uğradı. Uçakta bulunan 2'si pilot, 5'i teknik personel 7 emniyet görevlisi şehit oldu.

Şehitlerden özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın acı haberi, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. 8 yıllık polis memuru Bayram'ın şehadet haberini, aileye, Soğuksu Mahallesi'ndeki evine giden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Coşkun Akçay ve Alaşehir Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu verdi. Haberi alan anne Semra Bayram ve baba Nail Bayram gözyaşlarına boğuldu. 2 kardeş ve bekar olan şehit polis Onur Ramazan Bayram'ın evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2020-07-16 09:58:17



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