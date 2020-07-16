Turgutlu Belediyesi lise adayı öğrencilere tercih desteği

Turgutlu Belediyesi lise adayı öğrencilere lise tercihlerinde destek oluyor. Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercihi yapacak olan öğrencilere Turgutlu Belediyesinden destek geldi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Eğitim Merkezinde (TURBEM) açılan tercih merkezi ile lise adayı öğrenciler tercih dönemi boyunca ücretsiz olarak uzmanlardan yardım alabilecekler.

LGS sonuçlarının açıklanması ve TURBEM’de lise adayı öğrencilerin tercihlerine yönelik başlatılan çalışma hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tüm öğrencilerin uzun bir süre gösterdikleri emekler sonucunda istedikleri liselerde eğitim görmelerini dilediklerini, Turgutlu Belediyesi olarak da tüm öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Çetin Akın, “Lise adayı öğrencilerimizin merakla bekledikleri LGS sonuçları açıklandı. Aylarca binbir emekle çalışan bütün öğrencilerimizin hedefledikleri liselerde eğitim görmelerini diliyor ve öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Turgutlu Belediyesi olarak eğitimde eşitliği her şeyin üstüne koyarak çalışma ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu anlayış doğrultusunda tıpkı üniversite adayı öğrencilerimize tercihlerinde yardımcı olduğumuz ve olacağımız gibi lise adayı öğrencilerimizin de yanındayız. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Eğitim Merkezimizde uzmanlarımız tarafından tercihlerini yapacak lise adayı öğrencilerimize tercihlerini belirleme konusunda ücretsiz destek sunuyoruz ve bütün öğrencilerimizi Eğitim Merkezimize bekliyoruz. Bununla birlikte lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak olan öğrencilerimize Eğitim Merkezimizde kayıtların başladığını hatırlatıyor, kayıt ve kurslarımızla ilgili detaylı bilgi almak için Eğitim Merkezimiz ile belediyemiz hizmet binası 3. katta bulunan Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğümüze bekliyoruz” dedi.

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