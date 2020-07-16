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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çelik: “Biz güçlendikçe yeni oyunlarıyla gelecekler”

İHA

Başkan Çelik: “Biz güçlendikçe yeni oyunlarıyla gelecekler”

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Biz büyümeye devam ettiğimiz müddetçe, biz küresel emperyalist güçlerin tekerine çomak sokmaya devam ettiğimiz müddetçe, yeni senaryolarıyla yeni oyunlarıyla bizi yolumuzdan alıkoymak için çaba sarf etmeye devam edecekler. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, biz bizi biz yapan değerlerimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe amaçlarına ulaşamayacaklar.” dedi.
FETÖ terör örgütünün 4 yıl önce gerçekleştirdiği darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye’nin kutlu yürüyüşünün devam ettiğine dikkat çekerek, Türkiye büyüyüp, güçlendikçe; bölgesinde ve dünyada söz sahibi oldukça Türkiye’yi bu kutlu yürüyüşünden alıkoymak için binbir türlü entrikaların karşımıza çıkmaya devam ettiğini söyledi. 1071 yılında Alparslan komutasında Anadolu’ya girdiğimiz günden beri bizi bu topraklardan sürmek için her türlü yola başvurulduğuna değinen Başkan Çelik “1453’te İstanbul, kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilip, bir çağ açılıp bir çağ kapatılırken, Ayasofya bir cami haline dönüştürülüp ibadete açıldığı günden beri birileri daha da kudurdular. Bizi yurdumuzdan, Anadolu’dan, bu cennet vatandan çıkarmak için hiç boş durmadılar” dedi.
Savaş meydanlarında hep kaybettikleri için artık üzerimize ordularıyla gelemeyenlerin, küresel emperyalist güçlerin terör örgütlerini besleyip, destekleyerek Türkiye’yi zayıflatıp ayağına pranga vurmak için çaba ve gayret sarf ettiğini belirten Başkan Çelik, “PKK’nın, PYD’nin, DAİŞ’in, DHKPC’nin ve bir sürü isimdeki terör örgütünün hepsinin arkasında güçlü Türkiye’yi istemeyen, Türkiye’nin dünyada adaleti haykıran güçlü sesini kısmak isteyen küresel emperyalist güçler var. Başaramadılar. Baktılar ki Türkiye büyüyor, güçlenmeye devam ediyor, Birleşmiş Milletlerin salonunda lideri çıkıp dünya 5’ten büyüktür diyebiliyor, yeni senaryolarını ortaya koydular” şeklinde konuştu. Onlardan birinin 4 yıl önce 15 Temmuz’da hayata geçirildiğine vurgu yapan Başkan Çelik, “40 yıl boyunca eğitip yetiştirdikleri, devletin kurum ve kuruluşlarına birer casus olarak yerleştirdikleri adamlarıyla birlikte bu gece teröristçe alçak bir darbe girişiminde bulundular. Onlar dediler ki güç bizde, silahlar, uçaklar helikopterler, tüm küresel emperyalist güçler bizde. Dolayısıyla birkaç saat içerisinde başarıya ulaşır, Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne dur deriz. Bu ülkede bir karışıklık ve iç savaş çıkartırız dediler. Onların bir hesabı vardı ama Allah’ın da bir hesabı vardı.” şeklinde konuştu.

“Direnç olacağını hesap edemediler”
Darbe girişiminde bulunanların bir direnç olacağını hesap edemediklerine değinen Başkan Çelik “Onlar şerefli emniyet müdürlerimizi ve personellerini, teröristlere kan kusturan özel harekat polislerimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki FETÖ teröristlerinin adamlarının dışındaki Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını, vatansever silahlı kuvvetler personellerini, özel kuvvetleri ele geçirmek isteyenlere şehadeti göze alarak geçit vermeyen Ömer Halisdemir’i, şerefli Cumhuriyet Başsavcıları ve cumhuriyet savcılarını, kışlaların önüne iş makinaları ile barikat kuran belediyeleri, darbeye karşı medyanın demokrasinin yanında yer alacağını, korkmayan, sinmeyen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nı, seçilmiş hükümetin yanındayız diyen MHP Genel Başkanını hesap edemediler.” dedi. Darbecilerin, tanklar ve uçaklar piyasaya çıktığında Cumhurbaşkanının acaba nereye kaçsam diye düşüneceğini sandıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Ama yiğit adam, milletin evladı, Kasımpaşalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan darbe olduğu bilgisini aldıktan sonra canlı bağlantıyla haber kanallarına çıkarak şu açıklamayı yaptı; ‘Millet iradesinin üstünde irade tanımıyorum. Milletin gücünün üstünde güç tanımıyorum. Halkımı meydanlara ve havalimanlarına davet ediyorum ve ben de havalimanına geliyorum’ diyerek, adeta uzun yıllardan beri kefenini giyerek, bu necip millete hizmet ettiğini, ölüme meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi.” şeklinde konuştu.
Darbecilerin necip milletimizi de hesap edemediğini ifade eden Başkan Çelik, “Milletimiz liderinin, başkomutanının çağrısıyla meydanları doldurdu, tanklara meydan okudu. Tankların paletlerine gövdesini siper etti, uçaklara levye attı, helikopterlerden tarandı. Can verdi, vücudu parçalandı ama iradesini, demokrasisini, geleceğini, bayrağını, vatanını, ezanını, ülkesini bu alçak satılmışlara teslim etmedi.” dedi.

“Oyunları bitmedi”
Küresel emperyalist güçlerin oyunlarının bitmediğini belirten Başkan Çelik şöyle devam etti: “Biz büyümeye devam ettiğimiz müddetçe, biz küresel emperyalist güçlerin tekerine çomak sokmaya devam ettiğimiz müddetçe, yeni senaryolarıyla yeni oyunlarıyla bizi yolumuzdan alıkoymak için çaba sarf etmeye devam edecekler. Gün gelecek ekonomimizi bozarak bizi yürüyüşümüzden alıkoymak isteyecekler, aramıza nifak tohumları serperek bizi bölmek ve parçalamak isteyecekler. Belli merkezlerden itibar suikastleri yaparak halkın seçtiklerine güveni sarsmak için hala da uğraştıklarını biliyoruz, uğraşmaya devam edecekler. Cinayetler işleyecekler. Onlarda merhamet yok, onlar da insanlık yok. Ama onlar başarıya ulaşamayacaklar. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, biz bizi biz yapan değerlerimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe amaçlarına ulaşamayacaklar."

“Dünyada adaleti biz tesis edeceğiz”
Küresel emperyalist güçlerin amacına ulaşamamasına karşı Türkiye’nin İstanbul’u fetheden kutlu komutanın bir görevini daha yerine getirdiğine değinen Başkan Çelik, “Uzun zamandır zincirlere vurulu, mahsun Ayasofya’nın da zincirlerini kırdık ve inşallah en kısa zamanda Ayasofya’da da namazımızı kılacağız. Birliğimiz, beraberliğimiz ve geleceğimiz için orada da dua ederek yolumuza devam edeceğiz. Can vereceğiz, kan vereceğiz, bedel ödeyeceğiz ama her bir karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanı alçaklara hainlere teslim etmeyeceğiz. Kıyamete kadar ay yıldızlı bayrağımızın altında bir ve beraber şekilde hür bir şekilde ezanlarımızı dindirtmeden yaşamaya devam edeceğiz. Yürekten inanıyorum ki gerek bölgemizde gerek de dünyada adaleti şanlı ecdadın torunları olarak biz Türkler tesis edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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