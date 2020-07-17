Başkan Aktan da Manisa FK’nın kampına katıldı

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan 2. Lig’den 1. Lig’e yükselme playoff karşılaşmaları öncesi Antalya’da çalışmalarını sürdüren takımın kampına katılarak futbolculara ve teknik heyete moral verdi.
Manisa Futbol Kulübü, Antalya Belek’te kamp yaptığı Susesi Otel’in sahasında dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla playoff hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da, Antalya Belek kampına katılarak, teknik heyet ve futbolculara moral verdi.
Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.