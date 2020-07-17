Manisa FK rövanş peşinde

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MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de 20 Temmuz Pazartesi günü İnegölspor'la oynayacağı Play-Off çeyrek final maçı için 6 gün önceden Antalya'da kampa giren Manisa Futbol Kulübü, rakibinden sezonun ilk yarısındaki yenilginin rövanşını almanın da hesaplarını yapıyor. Futbol Federasyonu'nun koronavirüs pandemisi nedeniyle aldığı alt ligleri Play-Off oynatarak tescil etme kararıyla grubu 45 puanla beşinci sırada tamamlayan İnegölspor'a sezonun ilk yarısında 2-0 yenilen Manisa FK, 15 maçlık yenilmezlik ünvanını rakibi önünde kaybetmişti. Sezonun ilk yenilgisini İnegöl'den alan siyah-beyazlılar, pandemi nedeniyle Bursa ekibiyle rövanşı ise oynayamamıştı. İnegölspor'la hesabını keserek önce yarı final, ardından final ve 2'nci Lig hedefine ulaşmayı isteyen siyah-beyazlılarda Başkan Mevlüt Aktan da takımı kampta yalnız bırakmıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-07-17 16:50:56



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