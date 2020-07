Bıçakçıların ‘Kurban’ mesaisi başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bıçak bileme esnaflarında iş yoğunluğu artmaya başladı.

Bayrama hazırlık yapan vatandaşlar, körelen bıçaklarını bileterek kesim işlemlerini kolaylaştırmak istiyor. Bazıları Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Bıçak bileme ustaları vatandaşların Kurban Bayramında kesim ve diğer işler için kullanacakları bıçakları yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.

Özceylan Bıçak Sanayi İşletmecisi İbrahim Özceylan, mağdur olmamaları adına vatandaşları korsan bıçakçılara karşı uyardı. Özceylan, “Bu işi üçüncü kuşak olarak yapmaktayız. Dedemizden ve babamızdan bize miras kalan el emeği göz nuru diye tabir ettiğimiz mutfak bıçağı, sebze, et kesim bıçakları, kasap bıçakları olarak da müşterilerimize sunmaktayız. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Manisalıların bıçaklarını son güne kalmadan tercih etmelerini, evlerde bilenecek bıçakları varsa biran evvel getirmelerini, mümkün olduğunca işini ustalıkla yapan bileyicileri tercih etmelerini, mağdur olmamaları adına köşe başlarında sadece bayramlarda tezgah açan insanlara rağbet etmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bir bıçak kolay yapılmıyor. Bugün en ucuz bıçak bile 20 liradan başlıyor. Et bıçakları 60 liradan başlıyor. O yüzden kendi mal ve bıçaklarını ziyan ettirmesinler.” diye konuştu.

Bıçak fiyatları ve bileme fiyatlarının değişmediğini dile getiren Özceylan, “Bıçak fiyatları tahmin edildiği gibi çok değişmedi. Bilemede de geçen seneki fiyatlarımızı değiştirmedik. Yüzme bıçakları 20 liradan başlıyor, 40 liralara kadar çıkar, et bıçağı da 35 liradan başlar 70 liralara kadar çıkar. Tercih meselesi. Biz Manisa’ya farklı dünya markalarını getirerek, farklı fiyatlara satışa sunuyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.