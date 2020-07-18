Somaspor'a maşeleli destek

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SOMA,(DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk sezonunda büyük bir başarı göstererek ikinci sırada Play-Off'a kalmayı başaran Somaspor'a finaller öncesi taraftarı destek verdi.

Soma Atatürk Stadı'ndaki antrenmanı ziyaret eden taraftarlar, Antalya'daki Play-Off maçlarında koronavirüs salgını nedeniyle tribünden destek veremeyecekleri futbolculara tezahüratlar ve yaktıkları meşalelerle moral aşıladı. Somaspor, 23 Temmuz Perşembe günü Play-Off yarı finalinde Muğlaspor'la finale çıkmak için rakip olacak. Finale çıkacak taraf Pazarspor-Nevşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig mücadelesi verecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma

2020-07-18 13:09:56



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