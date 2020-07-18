Manisa FK kararlı

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MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de Antalya'da pazartesi günü İnegölspor'la oynayacağı Play-Off çeyrek final maçı öncesi pusuya yatan Manisa Futbol Kulübü'nün tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkacağına inancı tam. Futbol Federasyonu'nun yalnız Play-Off maçlarını oynatma kararı sonrası hayal kırıklığı yaşamasına rağmen finallere konsantre olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Cihat Arslan, "Aylardır hazırlık maçı dahi oynamadık. Antalya'nın sıcak ikliminde, otel sahalarında final maçlarına çıkacağız ama her şartta kendimize güvenimiz tam. İyi bir takımız. Zorlu periyot sonrası Manisa'ya şampiyon olarak dönmeyi istiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-07-18 14:04:09



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