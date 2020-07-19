Otomobillere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı



Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki otomobile ardından da park halindeki başka bir otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kula-Alaşehir karayolu Kula İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden ve sola dönüş için manevra yapan Hüseyin Kaya'nın (26) kullandığı 45 SA 9127 plakalı otomobile Yaşar Ay (17) yönetimindeki 45 RA 6979 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan Serkan Yılmaz'a ait 35 U 2464 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yola fırlayan motosiklet sürücü Yaşar Ay ve arkasındaki Hakkı Yılmaz (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hakkı Yılmaz (15) Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-07-19 10:42:08



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