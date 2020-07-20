(Özel) Caminin taziye evi hayır mağazasına dönüştü, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Hacı Mahir Camisinin taziye evi, cami imamının girişimleriyle hayır mağazasına dönüştürüldü. Hayırseverler tarafından bağışlanan giysi, ayakkabı ve gıda malzemeleri mahalledeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’ndeki Hacı Mahir Camisi’ne 3 yıl önce atanan cami imamı Bünyamin Baysal, mahallede ikamet eden işsiz kalmış, kimsesiz, yetim ve zor durumda olan aileler için kollarını sıvadı. Öncelikle hayırseverlere ulaşan Baysal, projesinin anlatarak destek istedi. Projesine destek olan hayırseverlerin bağışladığı giysi, ayakkabı ve gıda malzemelerini caminin bir bölümüne toplayan Baysal, ihtiyaç mağazası açtı. Camiye gelen ihtiyaç sahipleri buradan ihtiyacına göre ayakkabı, giysi ve gıda yardımlarından faydalanabiliyor. Hayata geçirdiği projesiyle camiyi adeta hayır mağazasına dönüştüren cami imamı Baysal, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Caminin taziye evinin büyük olduğunu ve ihtiyaç mağazasına dönüştürüldüğünü belirten Hacı Mahir Cami İmamı Bünyamin Baysal, “Allah razı olsun hayırsever işadamları, kardeşlerimiz kendileri buraya bizlere elbise, erzak gibi ihtiyaç malzemeleri getiriyor. Burada imkanlarımız var. Taziye evimiz çok büyük. Burada ihtiyaç malzemelerini topluyoruz ve ihtiyaç sahibi aileleri getiriyoruz. Onları giydiriyoruz. Aileleri evlerinden alarak çocuklarıyla beraber buraya getiriyoruz. Ayakkabı, pantolon, ceket gibi neye ihtiyaçları varsa giydiriyoruz. Erzak malzemelerimizden de veriyoruz. Eğer hayırseverlerimizden para da verildiyse. Onlara takdim ediyoruz” dedi.

Fakir ailelerin çok mutlu olduğunu belirten Baysal, “Fakir aileler çok mutlu oluyor. Özellikle mülteci ailelerin hiçbir şeyleri yokken bazen ev eşyaları da olabiliyor. Bütün evlerini dolduracak şekilde ev eşyası da bağışlanabiliyor. Hayırsever kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor. Bize ne lazımsa sağ olsunlar temin ediyorlar. Kıyafetleri genelde dükkan sahipleri, esnaflar veriyor. Hiç kullanılmamış kıyafetler getiriyorlar. Biz de ihtiyaç sahiplerine veriyoruz” ifadelerini kullandı.



“Geçtiğimiz Ramazan ayında 450’ye yakın erzak kolisi dağıttık”

Kurban Bayramı’nda camideki bütün ihtiyaç malzemelerini dağıtacaklarını ve yerine yenilerinin geleceğini belirten Baysal, “Geçtiğimiz Ramazan ayında 450’ye yakın erzak kolisi dağıttık. Bir araba dolusu ayakkabı ve kıyafet dağıttık. Bu Kurban Bayramı’nda da burada görülen bütün malzemeleri dağıtacağız. Burası boşaldıktan sonra da başka hayırseverlerimiz tarafından yeni ihtiyaç malzemeleri bağışlanacak. Bu şekilde hayır çarkını çeviriyoruz” diye konuştu.

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