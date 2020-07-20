Manisa BBSK, kadrosunu Godfrey ile güçlendirdi

TBL’de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, geçtiğimiz sezonlarda Selçuklu Basketbol ve Konyaspor formaları giyen ABD'li power forvet oyuncusu Calvin Godfrey ile 20202021 sezonu için anlaşmaya vardı. Güçlü fiziği ve atletik yapısı ile pota altından bulduğu sayılarla skora katkı sağlayan Godfrey, önümüzdeki sezonda takımın başarısı için ter dökecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi ikinci yabancı oyuncusu ile anlaştı. 1990 doğumlu Calvin Godfrey, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kadrosuna katıldı. Türkiye Basketbol Ligi'nde Selçuklu Basket ve Konyaspor formalarını da giyen 2.06'lık ABD'li power forvet oyuncusu Calvin Godfrey, hücuma hızlı çıkışı ve etkili smaçları ile tanınıyor. Güçlü fiziği ve atletik yapısı ile rakip savunmalara korku dolu anlar yaşatan Calvin Godfrey, Türkiye'deki son sezonunda 15.6 sayı, 9.6 ribaund, 1.5 asist ortalamaları ile oynamıştı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa basketbolu tecrübesi de bulunan Godfrey, hücum gücünün yanı sıra savunmadaki müdahaleleri ile de basketbol severlere coşku dolu maçlar izlettirecek.

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