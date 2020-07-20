Vali Deniz misafirlerini ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Deniz misafirlerini ağırladı

İHA

Görevine kısa bir süre önce başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Vali Deniz misafirlerini ağırladı

Görevine kısa bir süre önce başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Akhisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı ve yönetimi, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ve yönetimi ve Kırkağaç protokolü Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletip yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Başkan Öküzcüoğlu Alaşehir’i anlattı
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hayırlı olsun dileklerini Vali Karadeniz’e ileten Başkan Öküzcüoğlu, Alaşehir ilçesinin genel durumu ve belediye çalışmaları hakkında Vali Karadeniz’e bilgi verdi. Vali Karadeniz de Başkan Öküzcüoğlu ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Akhisar OSB'den Vali Karadeniz’e ziyaret
Akhisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı ve yönetimi ile OSB Müdürü Mete Demir, Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Çınarlı, Akhisar OSB’nin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgiler verirken Vali Karadeniz’de Akhisar OSB Yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilay Manisa Şubesi Yönetiminden Vali Karadeniz’e ziyaret
Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ve yönetimi, Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Fulcun, Yeşilay Manisa Şubesinin faaliyetleri hakkında Vali Karadeniz’e bilgi verdi. Başkan Fulcun, Covid19 sürecinde Yeşilay’ın Milli Eğitim ile koordineli olarak EBA TV üzerinden eğitim çalışmalarının devam ettiğini, Manisa’da 1,5 yıl önce açılan YEDAM’ın Ege Bölgesindeki en iyi danışmanlık merkezi olduğunu, alınan geri dönüşlerden memnuniyetin en üst düzeyde olduğunu gördüklerini belirtti.
Yeşilay’ın özellikle gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla güzel çalışmaları olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz’de Yeşilay Manisa Şube yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Kırkağaç heyetinden Vali Karadeniz’e ziyaret
Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Garnizon Komutanı Ahmet Sel, Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MCBÜ Kırkağaç MYO Okul Müdürü Doç. Dr. Ali Konuralp, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz ve Meclis Üyesi Mehmet Candan, Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Karadeniz ziyaretlerinden dolayı Kırkağaç heyetine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

650 yıllık çınar ağacı devrildi: 3 otomobil ve 1 evin duvarı hasar gördü
YEREL HABERLER 650 yıllık çınar ağacı devrildi: 3 otomobil ve 1 evin ...
Otomobilin çarptığı itfaiyecinin hayatı karardı 5 üniversite mezunu itfaiyeci yeniden hayata tutunmak istiyor Kaza sonrası yüzde 98 engelli olan Ahmet Altınok, akülü araç için hayırseverlerin yardımını bekliyor
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı itfaiyecinin hayatı karardı 5 ...
Kaymakam Duru ve kurum amirlerinden maske denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Duru ve kurum amirlerinden maske denetimi
AK Parti Manisa Gençlik Kolları Ayasofya Camii için şükür duası etti
YEREL HABERLER AK Parti Manisa Gençlik Kolları Ayasofya Camii için ...
Otomobil çarpmasıyla yatağa bağımlı olan itfaiyeci, akülü tekerlekli sandalye istiyor
YEREL HABERLER Otomobil çarpmasıyla yatağa bağımlı olan itfaiyeci, ...
Heyelan yaşanan yol bakıma alındı
YEREL HABERLER Heyelan yaşanan yol bakıma alındı
Pelitalan’daki HİS göletinin bakımı yapıldı
YEREL HABERLER Pelitalan’daki HİS göletinin bakımı yapıldı
Akhisar ring yolunda üst yapı çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Akhisar ring yolunda üst yapı çalışması devam ediyor
Manisa BBSK, kadrosunu Godfrey ile güçlendirdi
YEREL HABERLER Manisa BBSK, kadrosunu Godfrey ile güçlendirdi
Çocuk Parkındaki tarihi çınar ağacı devrildi: 3 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Çocuk Parkındaki tarihi çınar ağacı devrildi: 3 araç ...
Salihli Kirazı’nın ünü, Birleşmiş Milletlere kadar uzandı Salihli Kirazı Avrupa’ya açılıyor Tescilli Salihli Kirazı’na, BM’den coğrafi işaret desteği Salihli Kirazı, Türkiye’den seçilen 5 üründen biri oldu
YEREL HABERLER Salihli Kirazı’nın ünü, Birleşmiş Milletlere kadar ...
Salihli Kirazı'na, FAO'dan coğrafi işaret desteği
YEREL HABERLER Salihli Kirazı'na, FAO'dan coğrafi işaret desteği
‘Superior Seedless’ üzüm çeşidi için 2020 yılı hasat ve ihraç tarihleri belirlendi
YEREL HABERLER ‘Superior Seedless’ üzüm çeşidi için 2020 yılı hasat ...
Yunus Emre Kültür Parkı yolu düzenleniyor
YEREL HABERLER Yunus Emre Kültür Parkı yolu düzenleniyor
Kıbrıs Barış Harekatının 46. yılı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatının 46. yılı törenle kutlandı
Turgutluspor’un play off maçı dev ekranda izlenecek
YEREL HABERLER Turgutluspor’un play off maçı dev ekranda izlenecek
(Özel) Caminin taziye evi hayır mağazasına dönüştü, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü
YEREL HABERLER (Özel) Caminin taziye evi hayır mağazasına dönüştü, ...
5 otomobilin hasar gördüğü kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 5 otomobilin hasar gördüğü kazada 3 kişi yaralandı
Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide
YEREL HABERLER Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
YEREL HABERLER Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
Turgutluspor'a coşkulu uğurlama
YEREL HABERLER Turgutluspor'a coşkulu uğurlama
Yunusemreli judocularda hedef Türkiye şampiyonası
YEREL HABERLER Yunusemreli judocularda hedef Türkiye şampiyonası
Akhisarspor Play-Off'a bileniyor
YEREL HABERLER Akhisarspor Play-Off'a bileniyor
Spil Dağı Milli Parkı'ndaki obruk bölgesi güvenli hale getirildi Spil Dağı'nda 50 metre derinliğinde oluşan obrukta yaban hayatı ve insanlar için önlemler alındı
YEREL HABERLER Spil Dağı Milli Parkı'ndaki obruk bölgesi güvenli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X