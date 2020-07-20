650 yıllık çınar ağacı devrildi: 3 otomobil ve 1 evin duvarı hasar gördü



Haldun AKYÜZBarış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, parktaki 650 yıllık çınar ağacının kırılan dalı, park halindeki 3 otomobil ile 1 evin üzerine düştü. Evde ve araçlarda hasar oluşurken, bu sırada parkta kimsenin olmadığı öğrenildi.

Şeyh İsa Mahallesi'ndeki Şehit Polis Mehmet Bilir Parkı'ndaki 650 yıllık olduğu tescilli çınar ağacının üç ana dalından 1,5 metre çapındaki biri bugün saat 11.30 sıralarında, ortadan kırıldı. 6 yetişkinin el ele tutuşup güçlükle kucaklayabildiği ağacın kırılan dalı, parkın yanındaki 72'nci Sokak'ta park halinde olan 35 RCL 20, 45 YS 575 ve 45 Y 8690 plakalı otomobiller ile bir evin duvarı üzerine düşüp, büyük oranda maddi hasara neden oldu. Ağacın kırılan dalı nedeniyle 72 Sokak trafiğe kapanırken, sürücüler diğer sokaklara yönlendirildi. Polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri de bölgedeki elektriği tedbir amacıyla kesti. Belediye ekipleri, motorlu testere ile ağacın kırılan dalını parçalara ayırdı. Ardından kepçe yardımıyla kesilen dallar kamyona yüklenerek kaldırılırken, yol 3 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Parkta, olay sırasında kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Haldun AKYÜZ Barış GEZİCİ

2020-07-20 16:53:42



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