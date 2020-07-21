Manisa BŞB'nin son transferi Godfrey

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MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde transferin hareketli takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, ülkemizde daha önce Konyaspor'da da oynayan ABD'li uzun forvet Calvin Godfrey'i kadrosuna kattı. 30 yaşında, 2.06 boyundaki Godfrey, geçen sezonu Estonya Kalev ve Ukrayna'da Khimik takımlarında forma giyerek geçirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-07-21 11:52:06



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