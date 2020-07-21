Salihli, Voleybol Lisesine 2 öğrenci gönderdi

Manisa’nın Salihli ilçesine ilham olmaya devam eden Kudret Demir Ortaokulu, 2 öğrencisini Ankara Voleybol Spor Lisesine göndermenin onurunu yaşıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesi yetenek sınavı Ankara TVF Spor Lisesinde yapıldı. 45 öğrencinin alınacağı sınava, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 750 aday başvurdu. Sınavda büyük başarı gösteren Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri Betül Yiğit ve Hatice Başkal, Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesine girmeye hak kazandı.

Öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirten Okul Müdürü Sabahattin Çatal, “Salihli’deki tüm gençlerimize ilham verdiniz, sizlerle gurur duyuyoruz şansınız, bahtınız yolunuz açık olsun. Umarım bu başarı diğer gençlerimize de örnek olur.” dedi.

Yiğit ve Başkal, bu başarıda kendilerine hep destek olan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Okul Müdürü Sabahattin Çatal, Müdür Yardımcısı Muzaffer Tosun, Beden Eğitimi öğretmenleri Cenk Diril ve Aytaç Akyıldız, Anka Voleybol Antrenörleri Aleyna Çevik, Merve Ateş ve Didem İzgiy'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.