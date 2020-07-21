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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor yarı finale çıkıyor

DHA

Turgutluspor yarı finale çıkıyor


TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs pandemisi yüzünden 19 Mart'ta durdurulan sezonu üçüncü sırada bitiren Turgutluspor, yarın dördüncü sırayı elde eden rakibi Esenler Erokspor'la Play-Off yarı finaline çıkacak. Antalya'da Calista Sports Center'da saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. Salgın öncesi grubun formda takımı olan Turgutluspor, rakibini eleyerek 26 Temmuz'daki finalde Belediye Derincespor-Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig için mücadele etmeyi planlıyor. Kırmızı-siyahlı ekip normal sezonda ilk maçta 1-0 yendiği Erokspor'la rövanşta 1-1 berabere kaldı. Turgutluspor, 2015 yılında 2'nci Lig'e mendil sallayıp amatöre kadar düştükten sonra 3'üncü Lig'e dönmüştü. Teknik direktör Cüneyt Biçer, tüm sezonun emeğinin ödülünü 2 finali kazanarak almak istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-07-21 13:49:38

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