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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canlı Hayvan Borsasında sinek ve haşerelere karşı önlem

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde bugün açılışı gerçekleştirilen Canlı Hayvan Borsası'nda halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ip ve tuzak asımı gerçekleştirdi.

Canlı Hayvan Borsasında sinek ve haşerelere karşı önlem

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde bugün açılışı gerçekleştirilen Canlı Hayvan Borsası'nda halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ip ve tuzak asımı gerçekleştirdi.
Manisa Canlı Hayvan Borsası'nın açılışı ile birlikte harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dini vecibelerini ve kurbanlık alışverişini yapacakları alanda ilaçlama çalışmalarına başladı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele Ekipleri, Canlı Hayvan Borsası'nda karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı gerekli önlemlerini aldı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile Kurban Bayramı öncesi, sırası ve sonrasında Canlı Hayvan Borsası'nda halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, yoğun bir uygulama programının gerçekleşeceğini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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