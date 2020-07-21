Bakan Kasapoğlu, yatağa bağımlı itfaiye erine akülü tekerlekli sandalye için talimat verdi



Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde çarpan otomobil nedeniyle yatağa bağımlı halde yaşayan itfaiye eri Ahmet Altınok'un (43) akülü tekerlekli sandalye isteğine Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu kayıtsız kalmadı. Bakan Kasapoğlu Altınok'un akülü tekerlekli sandalye isteğinin yerine getirilmesi talimatı verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliği'nde görevli olan ve geçici olarak Demirci ilçesine görevlendirilen Ahmet Altınok, geçen yıl 29 Haziran sabahı saat 07.30 sıralarında, spor amaçlı Simav-Demirci Karayolu'na doğru yürüyüşe çıktı. Ancak Demirci'den, Simav'a giden Zekeriya U. yönetimindeki 43 LK 349 plakalı otomobil, Altınok'a çarptı. Ağır yaralanan Altınok, Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan, omuriliği zedelenen ve bilinci kapalı olan Altınok, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Altınok, tedavi sürecinin sonunda, yüzde 98 engelli kaldı. Sadece boynu ile kollarını kullanabilen ve yatağa bağımlı hale gelen Altınok, "Sürekli yatmak zorunda kaldığım için sırtımda yaralar oluşmaya başladı. Büyük acı veriyor. Beni yeniden hayata bağlayacak, 180 derece yatabilen, farklı fonksiyonel özellikleri bulunan bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var. Normal akülü tekerlekli sandalyeler fiziki yetersizlikleri nedeniyle maalesef bana uygun değil. Kimsenin yardımına ihtiyaç duymamak için almak istediğim akülü tekerlekli sandalyenin fiyatı 100 bin lira civarında. 50 bin lirası toplandı. Geri kalanı için hayırseverler ve yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. Altınok'un bu yardım isteği ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı. Engelli Altınok'un yardım isteğine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu kayıtsız kalmayıp, en kısa sürede yerine getirilmesi için talimat verdi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-07-21 17:38:48



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