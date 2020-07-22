Evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas ile birlikte Şehzadeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesini ziyaret etti. Kısa bir süre önce evlerinde çıkan yangın nedeniyle Yüksel Ailesi'ni ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Güzgülü ve Kavas, daha sonra Mahalle Muhtarı Muammer Berilğen ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, Şehzadeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesini ziyaret etti. Mahalle ziyaretinde ilk olarak Tepecik Mahalle Muhtarı Muammer Berilğen ve mahalle sakinleriyle bir araya gelindi. Mahalle sakinlerinin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Güzgülü ve Kavas, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in mahallelilere selamlarını ilettiler. Güzgülü ve Kavas, daha sonra Tepecik Mahallesinde kısa süre önce çıkan yangında evleri zarar gören Yüksel ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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