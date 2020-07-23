Trafo patladı, 3 kişi yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Sinirli Mahallesi Karaazmak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada kesilen elektriği kontrol etmek için elektrik trafosuna müdahale Abdulkadir Karataş (42), Mustafa Çakır (35) ve Muhammet Çakır (26), trafoda meydana gelen patlaması sonucu yaralandı. Olayı gören çevredeki vatanaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdulkadır Karataş, durumu ağır olduğu için ilk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-07-23 00:18:11
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