Turgutluspor finalde TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final:Turgutluspor: 2 - Esenler Erokspor: 1

TFF 3. Lig PlayOff yarı final maçında Turgutluspor rakibi Esenler Erokspor'u 21 mağlup ederek, adını finale yazdırdı. Kırmızı siyahlılar finalde Karşıyaka ile karşılaşacak. Turgutluspor’un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.
Stat: Calista Sports Center
Hakemler: Turgut Doman xx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Ali Akkor xx
Turgutluspor: Fatih xxx, Hayrullah xx, Mehmet xx, Doğan xx, Kadir Yazıcı xx, Emre Keskin xx(Kadir Torbacı dk.65 xxx), Samet xx, Necmi xx(Ferhat dk.73 xx), Abdülkadir xxx, Onur xx(Özcan dk.90 xx), Ergun xx(Mithat dk.65 xx)
Esenler Erokspor: İsmet x, Hüseyin xx, Erol x(Rahmi dk.61 x), Gökcan x (81 Sinan dk.81 x), Efe Can x(Haydar dk.86 ?) Alper x, Emre x(Savaş dk.86 ?), Umut xx, Abdurrahman x(Eren dk.86 ?) Şahin x, Halil x
Goller: Umut (dk.48) (Esenler Erokspor), Kadir Torbacı (dk.76), Abdülkadir (dk.82) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Kadir Yazıcı (Turgutluspor), Emre, Erol, Umut (Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Rahmi (dk.90+5) (Esenler Erokspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.