Sarıgöl’de LGS‘de başarılı öğrencilere plaket

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) dereceye giren ilk 3 öğrenciye plaket verildi.

Sarıgöl'de LGS sınavında en başarılı olan ilk 3 öğrenci belli oldu. İlçeden 537 öğrencinin ter döktüğü sınavda; Atatürk Ortaokulundan Mertcan Akgün 459.35 puanla birinci, Atatürk Ortaokulundan Ayşe Karakuş 454.50 puan ile ikinci, Sarıgöl Mustafa Metin İmamHatip Ortaokulundan Erkan Kaya 445.63 puan ile üçüncü oldu. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, başarılı öğrenciler ile birlikte öğretmenlerini ve velilerini makamında ağırladı. Ziyarette Kılıç, başarılı öğrencileri kutlayarak, plaketle ödüllendirdi. 2020 yılında LGS'ye 15 ortaokuldan 537 öğrencinin girdiğini aktaran Kılıç, "İlk üç dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Kayıt olacakları okullarda da başarılarının devamını dilerim’’ dedi.

Sınavda başarılı olan öğrenciler de öğretmenlerine teşekkür ederek, fen liselerine tercih yapacaklarını belirttiler.

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